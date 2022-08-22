Çal ilçesinde bu yıl 27-28 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 849'uncu 'Sudan Koyun Geçirme Yarışması ve Çoban Bayramı' için 19 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kortej yürüyüşü düzenlendi. Çobanlar , rengarenk boyanan koyunlar ve Kangal köpekleri eşliğinde kortejde yürüyüp, yarışmanın tanıtımını yaptı. Tüm hazırlıkları tamamlanan etkinliğe sayılı günler kala bölgede şap hastalığı görüldü.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Sudan, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 8 asırlık sudan koyun geçirme geleneğine 'şap' engeli - Son Dakika

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