Tarla satışı için köyden ayrıldığı belirtilen Ceylan için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Ceylan'ın cenazesi, kayıp ihbarının yapılmasından 11 gün sonra 30 Eylül'de mahalledeki bir sera içinde bulunmuştu.

Alınan bilgiye göre, 30 Eylül 'de cesedine ulaşılan İsmail Ceylan 'ın (62) kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen otopsi işlemi tamamlandı.

Kaynak: AA

İsmail Ceylan, Denizli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de çiftçinin ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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