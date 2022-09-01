Otomobil eşeğe çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobilin eşeğe çarpması sonucu sürücü yaralandı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybetti.

Kaza, Acıpayam Çameli Karayolu Bostan Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde Acıpayam'dan Çameli Cumaalanı istikametine gitmekte olan Osman Soy idaresindeki otomobil, yola çıkan eşeğe çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yolcu konumunda bulunan baba Hüseyin Soy'u ağır yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.,

Hastaneye kaldırılan Hüseyin Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti, sürücünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada araç hurdaya dönerken, eşek ise telef oldu. - DENİZLİ