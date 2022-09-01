Denizli'de otomobil yola çıkan eşeğe çarptı, bir kişi öldü

Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobilin yola çıkan eşeğe çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Cumaalanı Mahallesi'ne doğru giden Osman Soy'un kullandığı 20 DU 095 otomobil, Bostan Deresi mevkisinde yola çıkan eşeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle eşek otomobilin üzerine düştü.
Kazada yaralanan sürücünün babası Hüseyin Soy, kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Telef olan eşek, belediye ekiplerince kaldırıldı.
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