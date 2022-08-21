Çameli Gökçeyaka Mahallesinde meydana gelen olayda; kadın sürücünün kullandığı 06 GE 2167 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole savrulup devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralı olan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi - Son Dakika

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