Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi - Son Dakika
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Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi

21.08.2022 15:51
Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak şarampole savrulup devrildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak şarampole savrulup devrildi.

Çameli Gökçeyaka Mahallesinde meydana gelen olayda; kadın sürücünün kullandığı 06 GE 2167 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole savrulup devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, yaralı olan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, sürücünün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan; kazaya karşıdan gelen aracın uzun farlarının sebep olduğu iddia edildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Virajı alamayan otomobil şarampole devrildi - Son Dakika

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