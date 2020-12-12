Denizli'nin "Çameli kilimi" ve "Elmalı bezi" tescillendi - Son Dakika

Denizli'nin "Çameli kilimi" ve "Elmalı bezi" tescillendi

12.12.2020 17:13
Denizli'nin

Denizli'nin Çameli ilçesinde yün ipliklerden el emeğiyle üretilen kilim ve Elmalı bezi için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

Denizli'nin Çameli ilçesinde yün ipliklerden el emeğiyle üretilen kilim ve Elmalı bezi için Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, yöresel ürünlerin tescillenmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Elmalı Mahallesi'nde üretilen ve Yörük kültürünün yerel bir sanatı olarak nitelendirilen Çameli kilimi ve Elmalı bezinin coğrafi işaretinin alındığı aktaran Arslan, "Bizler kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak, el sanatlarımıza sahip çıkmak için gayret ediyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğumuz girişimlerle Çameli kilimi ve Elmalı bezi coğrafi işaret çalışmalarını tamamladık ve tescillerinin alımını gerçekleştirdik. Bu ürünler ile hem yöremizin hem de ilçemizin tanıtımına katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Cengiz Arslan, Denizli, Elmalı, Çameli, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Denizli'nin 'Çameli kilimi' ve 'Elmalı bezi' tescillendi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Zinedine Zidane, Madrid derbisi öncesi favorisinin Atletico Madrid olduğunu duyurdu Belediyenin kurduğu 'şantiye izleme alanı'na vatandaşlardan büyük ilgi Devrilen ambulansta sağlık görevlileri bebeğe siper olmuş Kız çocuğuna istismarda bulunan sapıktan pişkin sözler: Şeytana uydum, serbest bırakılmamı talep ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz Kısıtlama günlerinde sokaklar boş kaldı, dizi oyuncuları renkli görüntüler oluşturdu Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki
Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sinyal verdi: Kim istemez ki Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sinyal verdi: Kim istemez ki         
17:11
Güzel model Floriana Messina'nın boks yaptığı fotoğrafına beğeni yağdı Güzel model Floriana Messina'nın boks yaptığı fotoğrafına beğeni yağdı         
16:44
Yusuf Yazıcı'nın Milan'a attığı gol, Avrupa Ligi'nde ayın golü seçildi Yusuf Yazıcı'nın Milan'a attığı gol, Avrupa Ligi'nde ayın golü seçildi         
16:05
Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkan kırmızı ışık huzmesi yeniden görüldü Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkan kırmızı ışık huzmesi yeniden görüldü         
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü         
13:26
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Hataylı servisçiler, 300 araçlık filoyu filyasyon ekibine tahsis etti Hataylı servisçiler, 300 araçlık filoyu filyasyon ekibine tahsis etti         
10:00
Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar bir günde yaklaşık 700 bin euroluk harcama yapıyor Alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar bir günde yaklaşık 700 bin euroluk harcama yapıyor         
09:43
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor         
09:35
Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş         
08:15
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 17:22:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'nin "Çameli kilimi" ve "Elmalı bezi" tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei