Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

24.09.2022 19:22
Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

Denizli'nin Çardak ilçesinde 2 Rus'un öldüğü, 2'si Türk, 3'ü Rus 5 kişinin yaralandığı yangın söndürme helikopteri kazasının yaşandığı alanda incelemeler tamamlanarak enkaz kaldırıldı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde 2 Rus'un öldüğü, 2'si Türk, 3'ü Rus 5 kişinin yaralandığı yangın söndürme helikopteri kazasının yaşandığı alanda incelemeler tamamlanarak enkaz kaldırıldı.

Havalimanı ile Acıgöl arasındaki araziye 21 Eylül'de düşen, Türk Hava Kurumu ile MGI iş ortaklığında kiralanan Rusya menşeli RA-31591 kuyruk numaralı KA32 diye adlandırılan helikopterin enkaz alanında bilirkişi incelemeleri tamamlandı.

Helikopter ve parçaların, vinç yardımıyla titizlikle kaldırılarak tıra yüklendikten sonra Ankara'ya götürülmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kazanın ardından Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan teknik personel Kenan Erdem taburcu edilerek memleketine döndü.

Öte yandan teknik personel Ömer Kaan Çakır ve personel yardımcı pilot Egor Turkov'un normal serviste, kaptan pilot İlya İvesenkho ve uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale için Kastamonu'daki Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünden 21 Eylül'de saat 13.21'de havalanan yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Çardak Havalimanı ile Acıgöl arasında kaza kırıma uğramıştı.

Düşen yangın helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Denizli'de evlerden eşya çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı Denizli'de evlerden eşya çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomi eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hani her taraf çökmüştü
18:30 Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:41 ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:14 İtalya'da genel seçim için geri sayım! 50 milyondan fazla kişi sandığa gidecek
16:03 Birlikte sahte içki içtiği babası can vermişti! 17 gün sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 19:22:42. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement