Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

21.09.2022 18:34
Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi

Denizli'nin Çardak ilçesinde düşen yangın söndürme helikopterinin Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden havalandığı öğrenildi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde düşen yangın söndürme helikopterinin Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinden havalandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Marmaris'teki yangına giderken Denizli'nin Çardak ilçesinde düşen helikopter, saat 13.21'de Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünden havalandı.

İçinde 5'i Rus, 2'si Türk olmak üzere 7 kişilik mürettebat bulunan helikopterin havalanma anı görüntülendi.

Rusya'dan kiralanan helikopter, geçen yıldan bu yana Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünde bulunuyordu.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (3) Son dakika haber! Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (3) 'Denizli'deki helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti' başlıklı haberimizin ikinci paragrafında yer alan '2 Rus, 5 Türk' ifadesi kaynağından '2... 'Denizli'deki helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti' başlıklı haberimizin ikinci paragrafında yer alan '2 Rus, 5 Türk' ifadesi kaynağından '2...
Kaynak: AA

Kastamonu, Marmaris, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
16:41 Vatandaşlar TOKİ gibi yerli otomobil için de kolaylık istiyor! TOGG'un "Konsept Akıllı Cihazı" Galataport'ta görücüye çıktı
16:37 Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı
16:32 İran'da protestolar sürüyor! Öfkeli kadınlar irşat polisinin aracına tekmeledi
16:31 Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i topa tuttu: Önce oyunculuk öğrensin, kulağımın kılı kadar değeri yok!
16:08 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Rusya lideri Putin'in "Her türlü silahı kullanırız" sözlerine tepki: Nükleer savaşı kazanamaz
16:02 Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 18:34:19. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de düşen yangın söndürme helikopterinin havalanma anı görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement