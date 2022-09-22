Denizli'deki helikopter kazasında yaralananların tedavisi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'deki helikopter kazasında yaralananların tedavisi sürüyor

22.09.2022 17:32
Denizli'deki helikopter kazasında yaralananların tedavisi sürüyor

Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında yaralanan teknik personel Kenan Erdem ile pilot Ömer Kaan Çakır yaşadıklarını anlattı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında yaralanan teknik personel Kenan Erdem ile pilot Ömer Kaan Çakır yaşadıklarını anlattı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren pilot Ömer Kaan Çakır, AA muhabirine, helikopter düştükten sonra bilincini kaybettiğini belirterek, "İnanın kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Çünkü bilincimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde helikopter dışında yerde yatıyordum." diye konuştu.

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören teknik personel Kenan Erdem de kazaya ilişkin bir şey hatırlamadığını, sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade etti.

Baba Mehmet Erdem ise oğlunun kaza geçirdiğini öğrendiklerinde şok yaşadıklarını dile getirerek, "Buraya geldiğimizde oğlumuzun iyi olduğunu söylediler. Başta inanmadık. Allah'a şükür oğlumuzun iyi olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

Öte yandan personel yardımcı pilot Egor Turkov'un normal serviste, kaptan pilot İlya İvesenkho ve uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Dün, Çardak ilçesi yakınlarında düşen yangın helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem, Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Pamukkale Üniversitesi, Kenan Erdem, Denizli, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'deki helikopter kazasında yaralananların tedavisi sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:21 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat New York'ta: Beşir'in çektiğine yemin edebilirim, ama kanıtlayamam
17:02 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! CHP'nin oyları yüzde 28,1 oldu, MHP barajın altında kaldı
16:53 Yunan Dışişleri Bakanı'nın küstah sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Benim muhatabım değil
16:53 Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Bizim de hamlelerimiz olacak
16:35 Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın?
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'den ev alanlara duyurdu: Yüzde 25 indirim yapılacak
16:27 Şarkıcı Berna Tan annesinden gördüğü şiddeti anlattı: 4 yaşındayken bilerek elimi yaktı
16:16 Beşiktaş'ın yeni transferi Redmond, Süper Lig ile Premier Lig'i kıyasladı: Türkiye'de kolay faul çalınıyor, oyun çok duruyor
16:03 CHP'li Engin Altay, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye düşürmesine tepki gösterdi
15:57 Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 17:32:37. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'deki helikopter kazasında yaralananların tedavisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement