Son Dakika Haberleri: Denizli'nin Çardak İlçesinde Yolcu Otobüsü Devrildi, Çok Sayıda Yaralının Olduğu Kaza Yerine 112...

Denizli'nin Çardak İlçesinde Yolcu Otobüsü Devrildi, Çok Sayıda Yaralının Olduğu Kaza Yerine 112...

1 saat önce

Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralının olduğu kaza yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:21 Kaynak: AA

Çardak, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasının Bıçakladığı Kadın, Kesik Boğazla Kendini Dışarı Attı Son Dakika! Denizli'de Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 34 Yaralı Ekrem İmamoğlu'ndan Bir Seçim Açıklaması Daha: Sonucu Değiştirecek Bir Husus Yok Bahçeli'nin "Yeni Yerel Seçim" Önerisi, AK Parti'yi Harekete Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 08:43:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'nin Çardak İlçesinde Yolcu Otobüsü Devrildi, Çok Sayıda Yaralının Olduğu Kaza Yerine 112...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]