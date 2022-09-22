Çardak ilçesi yakınlarında dün düşen yangın helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem , Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Antalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Helikopter kazasında ölen 2 kişinin cenazeleri Antalya'dan Rusya'ya gönderilecek - Son Dakika

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