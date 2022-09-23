"En başarılı CHP'li belediye başkanı kim?" anketi! Sürpriz isim, İmamoğlu ve Yavaş'ı geçti

Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında önceki gün düşen yangın söndürme helikopterinde Rusya uyruklu uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov hayatını kaybetmiş, Türk vatandaşı teknik personel Ömer Kaan Çakır ile Kenan Erdem , Rus vatandaşları kaptan pilot İlya İvesenkho, uçuş teknisyeni Georgii Onvnvchın ve yardımcı pilot Egor Turkov yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Helikopter kazasında ölen 2 mürettebatın cenazeleri teslim edildi - Son Dakika

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