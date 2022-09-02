Avcı can dostunu köpeğini kalp masajı yaparak hayata döndürdü - Son Dakika
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Avcı can dostunu köpeğini kalp masajı yaparak hayata döndürdü

02.09.2022 10:54
Avcı can dostunu köpeğini kalp masajı yaparak hayata döndürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde aracın kasasında köpeğinin ipin dolanması sonucu asılı kaldığını gören avcı, yaptığı kalp masajı sonrası öldü sanılan can dostunu hayata döndürdü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde aracın kasasında köpeğinin ipin dolanması sonucu asılı kaldığını gören avcı, yaptığı kalp masajı sonrası öldü sanılan can dostunu hayata döndürdü.

Çivril ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesinde meydana gelen olayda; domuz avlamak için yola çıkan avcılar, izlere rastlaması ardından araçtan indi. Bu esnada aracın kasa kısmında bulunan av köpeği, aşağıya atlamaya çalıştığı sırada tasmasının ipi boyuna takılarak asılı kaldı. Bir süre sonra avcılar köpeğin asılı ve hareketsiz durduğunu fark etti. Apar topar aşağıya indirilen köpeğe avcılardan Selçuk Poslu kalp masajı yapmaya başladı. Yapılan müdahale sonrası nefessiz kalan av köpeği tekrar kendine geldi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcı can dostunu köpeğini kalp masajı yaparak hayata döndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcı can dostunu köpeğini kalp masajı yaparak hayata döndürdü - Son Dakika
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