Çivril ilçesine bağlı Yamanlar Mahallesinde meydana gelen olayda; domuz avlamak için yola çıkan avcılar, izlere rastlaması ardından araçtan indi. Bu esnada aracın kasa kısmında bulunan av köpeği, aşağıya atlamaya çalıştığı sırada tasmasının ipi boyuna takılarak asılı kaldı. Bir süre sonra avcılar köpeğin asılı ve hareketsiz durduğunu fark etti. Apar topar aşağıya indirilen köpeğe avcılardan Selçuk Poslu kalp masajı yapmaya başladı. Yapılan müdahale sonrası nefessiz kalan av köpeği tekrar kendine geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Avcı can dostunu köpeğini kalp masajı yaparak hayata döndürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.