Alınan bilgiye göre Yuvaköy Mahallesi'nde ikamet eden Nurettin Çevik ve Şahin Ayyıldız, bıldırcın avına çıktı.

Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de av sırasında tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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