Işıklı Gölü'nde balık avı denetimi - Son Dakika
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Işıklı Gölü'nde balık avı denetimi

30.09.2022 13:20
Işıklı Gölü'nde balık avı denetimi

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü'nde ağ gözleri yönetmeliklere uygun olmayan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki ağlar imha edildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü'nde ağ gözleri yönetmeliklere uygun olmayan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki ağlar imha edildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, il ve Çivril İlçe Müdürlüğü su ürünleri denetim ekipleri ile İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekibi, Işıklı Baraj Gölü'nde ağ denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, Irgıllı Su Ürünleri Kooperatifi üyelerine ait ruhsatlı tekneler ile ticari amaçlı avcılıkta kullanılan av araçlarının kontrolünü yaptı.

Yapılan denetimlerde Işıklı Gölü'nden, ağ gözü yönetmeliklere uygun olmayan yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki balık ağları bulunarak çıkarıldı ve imha edildi.

Ağ sahiplerine idari para cezası uygulandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Işıklı Gölü'nde balık avı denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Işıklı Gölü'nde balık avı denetimi - Son Dakika
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