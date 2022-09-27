Denizli'de çıkan yangında bir ev, depo ve traktör hasar gördü - Son Dakika
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Denizli'de çıkan yangında bir ev, depo ve traktör hasar gördü

27.09.2022 12:16
Denizli'de çıkan yangında bir ev, depo ve traktör hasar gördü

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev, depo ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev, depo ve traktör kullanılamaz hale geldi.

İdris Yılmaz'ın yaşadığı Kıralan Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan Yılmaz ve yakınları evden çıkmayı başardı.

Kısa sürede tüm evi saran yangın, bitişiğindeki depoya ve park halindeki traktöre sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev, depo ve traktör kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

İdris Yılmaz, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de çıkan yangında bir ev, depo ve traktör hasar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de çıkan yangında bir ev, depo ve traktör hasar gördü - Son Dakika
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