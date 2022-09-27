İdris Yılmaz 'ın yaşadığı Kıralan Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

İdris Yılmaz, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de çıkan yangında bir ev, depo ve traktör hasar gördü - Son Dakika

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