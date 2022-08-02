İlk müdahalenin ardından Denizli'deki bir hastaneye sevk edilen Barin, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Emirhisar, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de kanala düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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