Denizli'de kanala düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de kanala düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

02.08.2022 01:15
Denizli'de kanala düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Emirhisar Mahallesi'nde Hurşit Barin'in kullandığı motosiklet, sulama kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalından çıkarılan Barin, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı.

İlk müdahalenin ardından Denizli'deki bir hastaneye sevk edilen Barin, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Emirhisar, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de kanala düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de kanala düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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