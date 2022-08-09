Yağmur ve fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

09.08.2022 10:04
Yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

Denizli'nin Çivril ilçesinde etkili olan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde etkili olan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte seyreden fırtına ağaçları devirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu kuvvetli yağmur ve fırtına kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına, Çivril'de hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde sel ve su baskınları yaşanırken, Şehitler Mahallesi ile İsmet İnönü Bulvarında bazı ağaçlar rüzgarın gücüne dayanamadı ve yıkıldı. Yaşanan olumsuzluklarda can kaybı ve maddi hasar oluşmazken, belediye ekipleri ile güvenlik güçleri kazaları önlemek için tedbir aldı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Lüks cip dakikalar içinde hurdaya döndü Lüks cip dakikalar içinde hurdaya döndü Sarayköyspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Sarayköyspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: İHA

Denizli, Fırtına, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yağmur ve fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
13:43 ABD'de kuyumcuya çekiçle giren hırsızlar, 2 milyon dolarlık mücevheri çalıp kayıplara karıştı
13:40 Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı
13:37 Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı
13:36 Eski Popstar yarışmacısı Evren Mevlanaoğlu, evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından darbedildi
13:35 Ümraniyespor, Fazıl Say'ın iddialarını paylaştığı videoyla tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:05:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yağmur ve fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş