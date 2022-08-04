Denizli'de devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi ve 2 kızı yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi ve 2 kızı yaralandı

04.08.2022 17:36
Denizli'de devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi ve 2 kızı yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mücahit Durmuş idaresindeki 07 HJ 424 plakalı otomobil, Menteş Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Yaralanan sürücü Mücahit Durmuş ile eşi Ayşe Durmuş (29), kızları Esin Nur Durmuş (1) ve Mina Zara Durmuş (3), sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ayşe Durmuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ayşe Durmuş, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi ve 2 kızı yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de devrilen otomobildeki kadın öldü, eşi ve 2 kızı yaralandı - Son Dakika
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