Çivril'de tarihi mezar taşları kayıt altına alınıyor - Son Dakika
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Çivril'de tarihi mezar taşları kayıt altına alınıyor

05.09.2022 13:00
Çivril'de tarihi mezar taşları kayıt altına alınıyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Osmanlı döneminden kalan mezar taşları, üzerindeki yazılar okunarak kayıt altına alınıyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, Osmanlı döneminden kalan mezar taşları, üzerindeki yazılar okunarak kayıt altına alınıyor.

Çivril Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin destek verdiği çalışmalarda 1300'den fazla kitabe okundu, 40'dan fazla mahallede yüzey araştırmaları gerçekleştirildi.

Çalışmaları Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt ve ekibi yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, taşların okunarak kayıt altına alınmasının kentin sosyal ve kültürel yaşantısına katkı sağlayacağını belirterek, "Osmanlı Dönemi mezar taşlarının tespit edilmesi çok değerli ve anlamlı bir çalışmadır." ifadesini kullandı.

Gelecek nesillerle geçmiş nesilleri kavuşturmayı amaçladıklarını aktaran Prof. Dr. Mustafa Beyazıt da ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde daha önce kayıt altına alınmayan çok sayıda mezar taşı olduğunu, fotoğraf, envanter ve okuma işlemlerinin ardından kayıt altına aldıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Denizli, Çivril, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çivril'de tarihi mezar taşları kayıt altına alınıyor - Son Dakika

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