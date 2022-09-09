Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

09.09.2022 20:30
Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aykut Yavuz'un kullandığı 07 AER 55 plakalı otomobil, Gürpınar Mahallesi mevkisinde Ramazan Şahin'in idaresindeki 64 KP 666 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Şahin, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ramazan Şahin, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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