Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

23.09.2022 21:10
Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Özlem Demir yönetimindeki 64 FL 226 plakalı otomobil, Çıtak Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Demir, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Özlem Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Özlem Demir, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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