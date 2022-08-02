Sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü öldü

02.08.2022 13:24
Sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü öldü

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü Hurşit Barın (56), yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, sulama kanalına uçan motosikletin sürücüsü Hurşit Barın (56), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Tokça Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril'den Emirhisar Mahallesi'ne giden Hurşit Barın, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barın, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne gönderilen Barın, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Almanya'da işçi emeklisi olan Barın'ın bir süre önce ziyaret için Tokça Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Emirhisar, Denizli, Güncel, Son Dakika

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