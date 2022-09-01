Nefessiz kalan köpeğini kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika
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Nefessiz kalan köpeğini kalp masajıyla hayata döndürdü

01.09.2022 15:48
Nefessiz kalan köpeğini kalp masajıyla hayata döndürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde tasmasının sıkışması nedeniyle nefessiz kalan köpek, sahibinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde tasmasının sıkışması nedeniyle nefessiz kalan köpek, sahibinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndü.

Yamanlar Mahallesi'ndeki araziye domuz avına giden Selçuk Poslu'nun köpeği araç üzerinden atlamaya çalışırken asılı kaldı.

Hareketsiz duran köpeğin nefes almadığını anlayan Poslu, kalp masajı uyguladı.

Köpek, yaklaşık 2 dakika süren müdahale sonucu hayata döndü.

Sahibinin köpeğe müdahale edişi ise diğer avcılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

YORUMLAR
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KALBİ DURAN KÖPEĞİ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜ, O ANLAR KAMERADA KALBİ DURAN KÖPEĞİ KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRDÜ, O ANLAR KAMERADA Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open yarışlarında kıyasıya mücadele devam ediyor Yamaç Paraşütü Ön Dünya Kupası XC Open yarışlarında kıyasıya mücadele devam ediyor
Kaynak: AA

Denizli, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nefessiz kalan köpeğini kalp masajıyla hayata döndürdü - Son Dakika

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