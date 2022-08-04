Denizli'de mor tarlalarda lavanta hasadı başladı

Denizli'nin Çivril ilçesindeki lavanta tarlalarında hasat başladı.

Özdemirci Mahallesi'nde üreticilerin son yıllarda ekonomik girdisinin yanında turizme katkısı dolayısıyla da tercih ettiği lavantalar, güzel görüntüsü ve kokusuyla insanları kendisine çekiyor.

Alternatif ürün olarak ekilen lavantanın hasadı genellikle imece usulüyle yapılıyor.

Lavanta üreticisi Eşref Bayram, AA muhabirine, lavanta tarlalarının son yıllarda ilçede turizm çeşitliliği yarattığını söyledi.

Beydilli Mahallesi'nde Çivril Belediyesinin 23 dekar alan üzerine oluşturduğu lavanta bahçesinin birçok kişiye örnek olduğunu ve ilçede lavanta ekiminin artarak ekonomiye katkı sunduğunu belirten Bayram, şöyle konuştu:

"Lavantanın yağından ziyade kurusunu satılıyor. Mahallemizde kuru tarım yapıyoruz. Lavanta ekimi yapmamızın sebebi toprak seçiciliği yok ve ilk 5 yıldan sonra fazla bakım istemiyor Şu an hasadını yaptığım tarla 2 dönüm. Ailemle birlikte tarlaya geldik. Lavantaları biçiyorum, çocuklarım ve eşim topluyor. El birliği ile kendi işimizi yapıyoruz."