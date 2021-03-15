Denizli'nin değerleri geleceği ile buluşacak - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile kent müzesi olacak taş binaları inceleyen Başkan Osman Zolan, "Denizlimizin ilk kent müzesini şehrimize kazandıracağız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Denizli Kent Müzesi olması planlanan eski endüstri meslek lisesinde incelemede bulundu. Taş binalarda bir süre incelemede bulunan Başkan Zolan, burada yaptığı açıklamada, cumhuriyetin erken döneminde yapılan yapının uzun süre Endüstri Meslek Lisesi olarak hizmet verdiğini anlattı. Yeni okulların yapılmasıyla meslek lisesinin başka alanlara taşındığını ifade eden Başkan Zolan, "Burası taş atölyeler diye anılan ve cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan mimari eserlerden birisi. Geçmişiyle önemli bir yere sahip olan yapımızı Kültür Bakanlığı, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak birlikte imzaladığımız protokolle kent müzesi haline getirme konusunda çalışmalara başlayacağız. Denizlimizin geçmişini, geleneklerini, yaşantısını ve her türlü folklorunu burada vatandaşlarımıza sunmayı arzuluyoruz" dedi.

"Denizlimiz alternatif turizm boyutuyla birçok seçeneğe sahip"

Gençlere geçmişi aktarmanın önemini vurgulayan Başkan Zolan, "Gençlerimize geçmişi aktarmamız gerekiyor. Bunun da en önemli araçlarından birisi müzelerdir. Denizlimizin bu güzelliklerini gençlerimize ve geleceğe aktarabilmenin gayreti içerisindeyiz. Yakın zamanda başlayacağımız restorasyon ile birlikte burayı Denizlimizin hizmetine sunacağız" dedi. Denizli'nin bir turizm kenti olduğunu, kentin yılda 2,5 milyonun üzerinde turist ağırlandığını belirten Başkan Zolan, "Denizlimiz alternatif turizm boyutuyla da birçok seçeneğe sahip. Pamukkalemiz, termal su kaynaklarımız, antik kentlerimiz, yamaç paraşütü gibi birçok farklı alanda turizm potansiyeline sahibiz. Kent müzesi ile de hem misafirlerimize hem de Denizlili vatandaşlarımıza değerlerimizi sunacağız. Üç kurumun ortak bütçesi ile bu işin üstesinden geleceğiz. Şehrimize ilk kent müzemizi ve önemli bir güzelliği de kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ