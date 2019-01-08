Denizli'nin Dört İlçesinde, 'Buzlanma' Nedeniyle Okullar Tatil (2)
41 dakika önce
2 İLÇEDE DAHA EĞİTİME ARA VERİLDİDenizli'de etkili olan kar nedeniyle Çardak ve Acıpayam ilçesinde eğitime 1 günlük ara verilmesinin ardından, Denizli Valiliği, Bozkurt ve Serinhisar ilçelerinde de okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
2 İLÇEDE DAHA EĞİTİME ARA VERİLDİ Denizli
'de etkili olan kar nedeniyle Çardak
ve Acıpayam
ilçesinde eğitime 1 günlük ara verilmesinin ardından, Denizli Valiliği, Bozkurt ve Serinhisar
ilçelerinde de okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
Deniz TOKAT/DENİZLİ,
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:18 Kaynak: DHA
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