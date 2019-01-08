Son Dakika Haberleri: Denizli'nin Dört İlçesinde, 'Buzlanma' Nedeniyle Okullar Tatil (2)

Denizli'nin Dört İlçesinde, 'Buzlanma' Nedeniyle Okullar Tatil (2)

41 dakika önce

2 İLÇEDE DAHA EĞİTİME ARA VERİLDİDenizli'de etkili olan kar nedeniyle Çardak ve Acıpayam ilçesinde eğitime 1 günlük ara verilmesinin ardından, Denizli Valiliği, Bozkurt ve Serinhisar ilçelerinde de okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Denizli'nin Dört İlçesinde, 'Buzlanma' Nedeniyle Okullar Tatil (2), System.String[]
2 İLÇEDE DAHA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Denizli'de etkili olan kar nedeniyle Çardak ve Acıpayam ilçesinde eğitime 1 günlük ara verilmesinin ardından, Denizli Valiliği, Bozkurt ve Serinhisar ilçelerinde de okulların yarın tatil edildiğini  duyurdu.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:18 Kaynak: DHA

Serinhisar, Acıpayam, Çardak, Denizli, Güncel
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