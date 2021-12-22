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Büyükşehir'in enerji projesi Türkiye'ye öncü olacak - Son Dakika

Büyükşehir'in enerji projesi Türkiye'ye öncü olacak

22.12.2021 11:08
Büyükşehir'in enerji projesi Türkiye'ye öncü olacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kurulu gücü 2, 3 MW olacak Akbaş HES'in yapımını içeren protokolü imzaladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kurulu gücü 2, 3 MW olacak Akbaş HES'in yapımını içeren protokolü imzaladı. Yapay zeka kullanılarak hayata geçirilecek Akbaş HES'te kullanılan yerli ve milli teknoloji ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesinde uygulanması dolayısıyla Türkiye'ye öncü olacak. 22. 12. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) işbirliğinde, kurulu gücü 2, 3 MW olacak Akbaş HES'in (Hidroelektrik Santrali) kurulması için protokol imzaladı. Denizli Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen protokol törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdülkadir Balıkçı ve Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü katıldı. TENMAK Başkanı Prof. Dr. Balıkçı, TENMAK'ın Türkiye'nin enerji, nükleer ve maden alanında ar-ge faaliyetlerini yürüten; temelinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, BOREN, Enerji Teknolojileri Araştırma Enstitüsü gibi köklü kurumların olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu kaydeden Balıkçı, "Kurum olarak temel görevimiz teknolojik olarak ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak ve teknoloji ihraç eder hale gelmesini sağlamaktır. Bu proje bizim için önemli kilometre taşlarından biri olacak. Burada Türkiye için özellikle hidroelektrikle ilgili teknolojilerin geliştirilmesinde önemli bir bölüm açmış olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Başkan Zolan'dan milli ve yerli enerji vurgusu Başkan Zolan ise, Denizli'de güzel biri işin imzasını attıklarını belirterek, "Bu, sadece Denizli'mizde değil ülkemize de katkı sağlayacak bir başlangıç olacak" dedi. TENMAK'ın yeni ancak birçok enstitü ile ar-ge çalışmaları yürüten güçlü bir kurum olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Akbaş Barajı'ndan gelen iletim hatlarında düşüler var. Biz o düşülerde oluşan basıncı enerjiye dönüştürmekle ilgili çalışmalar yaptık. Bu kapsamda arge çalışmaları yapan TENMAK ile de bir işbirliğine gittik. İnşallah 2, 3 MW'lık bir kurulumla, Akbaş Barajı'nın iletim hatlarındaki düşülerinden elektrik enerjisi elde edilmesi için bir çalışmaya imza atmış olacağız. Projemiz bizim için, ülkemiz için milli ve yerlidir. Ama esas olan temiz enerjidir. Bunun ötesinde yapılan çalışmalarda yerli ve milli teknolojinin gelişmesi, arge çalışmaları çok çok önemlidir" dedi. Projenin ilki Denizli'de Projenin ilkinin Denizli'de hayata geçirileceğine bir kez daha dikkati çeken Başkan Osman Zolan, "Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımıza, TENMAK'a, TÜBİTAK'a çok teşekkür ediyorum. Şehrimizin, ülkemizin değerlerini, gücünü ortaya çıkarmak, milli ve yerli enerji üretimini artırmak ve enerjiyi de temiz olarak üretmek hedefimizdir. İnşallah bunu da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yarınımız bugünden daha güzel olsun, hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Konuşmanın ardından protokol imzalandı. Yapay zeka kullanılacak Akbaş Barajı'ndan kent merkezine giden içme suyu ishale hatlarında meydana gelen basınç farklıklarından enerji üretilmesinin hedeflendiğini sistemde dünyadaki en son ve en yeni teknolojiler kullanılacak. Kurulu gücü 2, 3 MW olacak HES, yapay zeka ile çalışacak. Konteyner tipi modüler bir yapının kurulacağı yerli ve milli sistemde tamamen temiz enerji üretilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin projesinde ilk kez uygulanacak teknoloji daha sonra ülke çapında yaygınlaşarak artacak. Proje ile yerli ve yeni enerji kaynaklarının artırılmasına ciddi bir katkı sağlanacak. . Benzer Başlıklar

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Büyükşehir'in enerji projesi Türkiye'ye öncü olacak
Büyükşehir'in enerji projesi Türkiye'ye öncü olacak
Büyükşehir'in enerji projesi Türkiye'ye öncü olacak
Büyükşehir'in enerji projesi Türkiye'ye öncü olacak

Denizli, Türkiye, Enerji, HES, Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Büyükşehir'in enerji projesi Türkiye'ye öncü olacak - Son Dakika


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