Son Dakika Haberleri: Denizli'nin gizli güzelliği: 'Güney Şelalesi'
Son Dakika Güncel Denizli'nin gizli güzelliği: 'Güney Şelalesi' - Son Dakika

Denizli'nin gizli güzelliği: 'Güney Şelalesi'

6 saat önce

Doğası ile her yıl binlerce turisti ağırlayan Denizli, saklı kalan güzellikleriyle de dikkat çekiyor.

Denizli'nin gizli güzelliği: 'Güney Şelalesi', System.String[]

Doğası ile her yıl binlerce turisti ağırlayan Denizli, saklı kalan güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Birinci derece doğal sit alanı içinde yer alan Güney Şelalesi, her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırıyor.

Pamukkale, Laodikya, Hierapolis gibi tarihi dokusuyla öne çıkan mekanlarıyla dikkat çeken Denizli, gizli kalan güzellikleri ile de gezi rotalarının ilk sırasında yer alıyor. Kent, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir gibi şehirlere yakın olması sebebiyle gezginleri ve tatil severleri cezbediyor. Tarihi dokusuyla dikkat çekmesine rağmen, doğa tutkunlarının da ilk sırasında yer alıyor. Güney ilçesinde bulunan Güney Şelalesi, her geçen yıl ziyaretçi sayısını arttıran gizli güzellikler arasında ilk sırayı çekiyor.

BİRİNCİ DERECEDEN DOĞAL SİT ALANI

Güney ilçesi Cinlere Mahallesi sınırları içinde yer alan şelale Denizli'ye 50, ilçeye ise yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta. Şelale'nin güneyinden Menderes Nehri geçiyor. Doğal güzelliği bakımından görülmeye değer mekanlar arasında bulunan şelale, birinci dereceden doğal sit alanı. Suyunun kireçli olması sebebiyle, şelale yatağında kalker basamaklar ve çeşitli oluşumlar meydana geliyor. Gün doğumundan akşam saatlerine kadar fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği Güney Şelalesi, zümrüt yeşili kadife görünümlü yosunlar üzerinde süzülen su damlalarının oluşturduğu görüntüyle parmak ısırtıyor.

(İHA)

Pamukkale, Laodikya, Antalya, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Batı Akdeniz ve Güney Ege için şiddetli sağanak uyarısı
"Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:39:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'nin gizli güzelliği: 'Güney Şelalesi'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]