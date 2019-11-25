Denizli'nin gizli güzelliği: 'Güney Şelalesi'

Doğası ile her yıl binlerce turisti ağırlayan Denizli, saklı kalan güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Birinci derece doğal sit alanı içinde yer alan Güney Şelalesi, her geçen gün ziyaretçi sayısını arttırıyor.

Pamukkale, Laodikya, Hierapolis gibi tarihi dokusuyla öne çıkan mekanlarıyla dikkat çeken Denizli, gizli kalan güzellikleri ile de gezi rotalarının ilk sırasında yer alıyor. Kent, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir gibi şehirlere yakın olması sebebiyle gezginleri ve tatil severleri cezbediyor. Tarihi dokusuyla dikkat çekmesine rağmen, doğa tutkunlarının da ilk sırasında yer alıyor. Güney ilçesinde bulunan Güney Şelalesi, her geçen yıl ziyaretçi sayısını arttıran gizli güzellikler arasında ilk sırayı çekiyor.

BİRİNCİ DERECEDEN DOĞAL SİT ALANI

Güney ilçesi Cinlere Mahallesi sınırları içinde yer alan şelale Denizli'ye 50, ilçeye ise yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta. Şelale'nin güneyinden Menderes Nehri geçiyor. Doğal güzelliği bakımından görülmeye değer mekanlar arasında bulunan şelale, birinci dereceden doğal sit alanı. Suyunun kireçli olması sebebiyle, şelale yatağında kalker basamaklar ve çeşitli oluşumlar meydana geliyor. Gün doğumundan akşam saatlerine kadar fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği Güney Şelalesi, zümrüt yeşili kadife görünümlü yosunlar üzerinde süzülen su damlalarının oluşturduğu görüntüyle parmak ısırtıyor.

(İHA)