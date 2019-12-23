Denizli'nin gözdesi Bağbaşı Yaylası beyaza büründü - Son Dakika

Denizli'nin en gözde turizm mekanlarından birisi olan 1500 rakımlı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası yağan yoğun karla beyaza büründü. Mevsimin ilk karını alan Bağbaşı Yaylası, beyaz örtüsü ile mest etti.



Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, doğa ile iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, mevsimin ilk kar yağışını aldı. Hizmete açıldığı ilk günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Dört mevsim doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaz örtüsü ile kartpostallık görüntülere sahne oldu.



Yağan kar ile birlikte şiddetli esen rüzgardan dolayı teleferik güvenlik gerekçesi ile geçici süreliğine ulaşıma kapatıldı. Kötü hava koşullarının normale dönmesi ile teleferiğin tekrar hizmet vereceği öğrenildi. - DENİZLİ