GÜNEY ŞELALESİ BUZ TUTTU - Son Dakika

DENİZLİ'de hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesiyle Güney Şelalesi dondu. Şelalede suların donmasıyla oluşan buz sarkıtları ilginç görüntü ortaya çıkardı.
Denizli'de mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimler karla kaplanırken, kent merkezi ve ilçelerde de hava sıcaklığı gece eksi 10 derecelere kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle havuz ve küçük göletler dondu. Soğuk hava sebebiyle Güney ilçesindeki şelale de dondu. Doğa harikası Güney Şelalesi'nden akan sular buz sarkıtları oluşturdu. Sarkıtlar görenleri şaşırttı.
Şelale yakınında restoran işleten Muzaffer Çelik, buz sarkıtlarının güzel bir manzara oluşturduğu belirtip, "Cindere Baraj Gölü de yağan yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte donmaya başladı. Dünyaca ünlü doğa harikası şelalemizde buz sarkıtları oluşunca harika manzara ortaya çıktı. Bu bölgede hava sıcaklığı eksi 10 dereceleri buluyor. Şelale yaz aylarında başka, kış aylarında donmasıyla birlikte başka güzel oluyor. Donan şelalenin fotoğraflarını çekmek için bölgeye çok sayıda vatandaş geliyor" dedi.
Kaynak: DHA
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