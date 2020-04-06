Denizli'nin her yeri yıkanmaya devam ediyor - Son Dakika
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Denizli'nin her yeri yıkanmaya devam ediyor

6 saat önce

Denizli'de vatandaşların en yoğun kullandığı alanları Büyükşehir ekipleri baştan aşağı sabunlu suyla yıkanarak dezenfekte etti.

Denizli'nin her yeri yıkanmaya devam ediyor, System.String[]

Denizli'de vatandaşların en yoğun kullandığı alanları Büyükşehir ekipleri baştan aşağı sabunlu suyla yıkanarak dezenfekte etti. isteyen esnafların ise işyerleri dezenfekte edildi.


Türkiye'de korona virüs vakalarının ardından bir çok kentte yoğun kullanılan alanlar başta olmak üzere birçok sosyal alanda tedbirler üst düzey devam ediyor. Yurt genelinde birçok belediye ekipleri kent meydanlarını su ve sabunla yıkadı. Sosyal medyada bir anda fenomen hale gelen kenti yıkama çalışmalarına Büyükşehir ekipleri devam ediyor. Kentte vatandaşların en yoğun kullandığı alanlarda sürekli dezenfekte eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler İstiklal Caddesi ve tüm kaldırımlarını sabunlu suyla yıkayarak dezenfekte etti. Bu kapsamda Cadde boyunca yol ve kaldırımları sabunlu suyla yıkayan ekipler talep eden esnafın işyerleri ile otobüs duraklarını da dezenfekte etti. Büyükşehir ekipleri şehirlerarası otobüs terminalinde de temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Şehir içi gelen - giden yolcu peronları, şehirlerarası gelen - giden yolcu peronları, bilet satış yerleri, dinlenme alaları ve büfeler bölgesini baştan aşağı sabunlu suyla yıkayan ekipler vatandaşların temas edebileceği merdivenler, banklar ve ATM'ler gibi noktaları Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünlerle dezenfekte etti. İstiklal Caddesi esnaflarından Ekrem Hakan, temizlik ve dezenfeksyion işleminden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Çok güzel bir uygulama. Temizlik kadar güzel bir şey yok. Her yerin temiz ve hijyenik olması da bu virüsten korunmamız için çok önemli" dedi. Esnaf Orhan Matrak ise, "Bugün dükkanımızın içerisini ilaçladılar. İstiklal Caddesi dezenfekte ediliyor, yıkanıyor. Bu çok güzel bir çalışma" diye konuştu.


"Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz"


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların sağlıklarının her şeyden önemli olduğunu belirterek, koronavirüse karşı aldıkları sıkı tedbirleri aksatmadan sürdürdüklerini söyledi. "İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz" diyen Başkan Osman Zolan, herkesi kurallara harfiyen uymaya davet ederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde sevdikleriniz ve kendi sağlığınız için lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden ayrılmayın. Bizler vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına sahadayız ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - DENİZLİ

İstiklal Caddesi, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:42 Kaynak: İHA

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