Yarım kilo eroinle yakalanan kadın tacir jandarmanın takibinden kaçamadı - Son Dakika
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Yarım kilo eroinle yakalanan kadın tacir jandarmanın takibinden kaçamadı

18.08.2022 14:04

Denizli'nin Honaz ilçesinde 6 yıl önce yarım kilo esrarla yakalanan kadın uyuşturucu taciri, 13 yıllık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından JASAT tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde 6 yıl önce yarım kilo esrarla yakalanan kadın uyuşturucu taciri, 13 yıllık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından JASAT tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Kocabaş ilçesinde yaklaşık 6 yıl önce yarım kilo eroin ile yakalanan 45 yaşındaki Aygül A., bir süre cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 suç kaydı daha olan Ayşegül A., yargılandığı dava çerçevesinde 13 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu taciri kadının peşini bırakmayan Denizli İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkartılan Ayşegül A.'nın Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Aygül A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Kocabaş, Denizli, Honaz, JASAT, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yarım kilo eroinle yakalanan kadın tacir jandarmanın takibinden kaçamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yarım kilo eroinle yakalanan kadın tacir jandarmanın takibinden kaçamadı - Son Dakika
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