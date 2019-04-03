Denizli'nin Honaz İlçesinde Oylar Tekrar Sayılıyor

Denizli'nin Honaz ilçesinde AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazının kabul edilmesi sonrası oylar yeniden sayılmaya başlandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde AK Parti'nin seçim sonuçlarına itirazının kabul edilmesi sonrası oylar yeniden sayılmaya başlandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Honaz Belediye Başkanlığını CHP adayı Yüksek Kepenek'in kazandığı ilçedeki seçim sonuçlarına AK Parti'nin yaptığı itiraz kabul edildi.



İlçe Seçim Kurulu, Honaz Belediye Başkanlığı seçiminde tutanaklarda çelişki tespit edilmesi sebebiyle 41 sandıktaki oyların sayılmasına karar verildi.



Halen süren oy sayım işlemlerini çok sayıda partili, İlçe Seçim Kurulunda takip ediyor.



Babadağ ve Baklan'da da itirazlar



Denizli'nin Babadağ ilçesinde de CHP'nin adayı Ali Altı, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, rakibi AK Parti'li Salim Demirezen'den 17 oy fazla alarak, seçimi kazandığını ifade etti.



Açıkladığı projelerle halkın kendisine teveccüh gösterdiğini belirten Atlı, "AK Parti tarafından süresi içerisinde yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu üyelerince karara bağlanacak. En doğru sonucun çıkacağına inanıyorum." dedi.



AK Parti'nin ilçe belediye başkanı adayı Yusuf Gülsever'in 7 oy farkla kazandığı Baklan ilçesinde de İYİ Parti'nin adayı Hakan Orhan, seçim sonuçlarına itirazlarının kabul edildiğini, ıslak imzalı tutanaklarda tutarsızlıklar olduğunu, 16 sandıkta tekrar sayım yapılmasını beklediklerini aktardı.

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