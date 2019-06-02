Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li...
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Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Yüksel Çetenek kazandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:43 Kaynak: İHA
'nin Honaz
ilçesinde seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP
'li Yüksel Çetenek kazandı. - DENİZLİ
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