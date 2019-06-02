Son Dakika Haberleri: Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li...
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Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li...

14 dakika önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Yüksel Çetenek kazandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li..., System.String[]
Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Yüksel Çetenek kazandı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:43 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Honaz, Denizli, Güncel
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