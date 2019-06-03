Denizli'nin Honaz ilçesinde yenilenen seçimi CHP adayı Yüksel Kepenek kazandı
37 dakika önce
Denizli'nin Honaz ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre geçerli oyların 10 bin 697'sini alan CHP adayı Yüksel Kepenek kazandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:38
'nin Honaz
ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre geçerli oyların 10 bin 697'sini alan CHP
adayı Yüksel Kepenek
kazandı.
Honaz ilçesinde 21 bin 872 kayıtlı seçmenden 19 bin 613'ü, 78 sandıkta oy kullandı. Oylardan 19 bin 178'i geçerli, 435'i geçersiz sayıldı.
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