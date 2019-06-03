Son Dakika Haberleri: Denizli'nin Honaz ilçesinde yenilenen seçimi CHP adayı Yüksel Kepenek kazandı
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Denizli'nin Honaz ilçesinde yenilenen seçimi CHP adayı Yüksel Kepenek kazandı

37 dakika önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre geçerli oyların 10 bin 697'sini alan CHP adayı Yüksel Kepenek kazandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde yenilenen seçimi CHP adayı Yüksel Kepenek kazandı, System.String[]
Denizli'nin Honaz ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre geçerli oyların 10 bin 697'sini alan CHP adayı Yüksel Kepenek kazandı.

Honaz ilçesinde 21 bin 872 kayıtlı seçmenden 19 bin 613'ü, 78 sandıkta oy kullandı. Oylardan 19 bin 178'i geçerli, 435'i geçersiz sayıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:38 
Yüksel Kepenek, Cumhuriyet Halk Partisi, Denizli, Honaz, Dünya
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