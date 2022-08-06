Denizli'de korkutan yangın - Son Dakika
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Denizli'de korkutan yangın

06.08.2022 10:22
Denizli'de korkutan yangın

Denizli'nin Honaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan zamanında müdahale edilerek söndürüldü.

Denizli'nin Honaz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan zamanında müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın, Honaz ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz bilinmeyen bir nedenle ormanda çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine orman, itfaiye ekipleri, helikopter ve çok sayıda belediye araçları sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için büyük bir mücadele verirken, mahalle sakinleri ise traktörlerle bölgeye getirdikleri sularla destek vermeye çalıştı.

Yoğun dumanın hakim olduğu alanda çalışmalarını hızlandıran ekipler, hem havadan hem de karada müdahale ile yangını ilerlemeden söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlatıldı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Karaçay, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de korkutan yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de korkutan yangın - Son Dakika
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