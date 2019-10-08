Son Dakika Haberleri: Denizli'nin içme ve kullanma suyu istatistikleri açıklandı
Son Dakika Güncel Denizli'nin içme ve kullanma suyu istatistikleri açıklandı

Denizli'nin içme ve kullanma suyu istatistikleri açıklandı

22 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Belediye Su İstatistiklerini yayımladı.

Denizli'nin içme ve kullanma suyu istatistikleri açıklandı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Belediye Su İstatistiklerini yayımladı. Buna göre,


Denizli'de 2018 yılında 90 milyon 993 bin metreküp içme ve kullanma suyu çekildi. Denizli'de çekilen suyun yüzde 59,5'i kaynaklardan ve yüzde 40,5'i kuyulardan sağlandı. Kentte kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı ise 245 litre oldu. Denizli kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı sıralamasında 245 litre ile Türkiye genelinde 26. sırada yer aldı. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı yüzde 99 olurken Türkiye'de bu değer yüzde 98,6 oldu.


Kentte içme ve kullanmada dağıtılan su miktarı 57 milyon 916 bin 805 metreküp olurken abone sayısı 521 bin 307 oldu. - DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:07 Kaynak: İHA
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