Son Dakika Haberleri: Denizli'nin İki İlçesinde, 'Buzlanma' Nedeniyle Okullar Tatil

Denizli'nin İki İlçesinde, 'Buzlanma' Nedeniyle Okullar Tatil

1 saat önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ve Çardak ilçesinde, aşırı buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Denizli'nin İki İlçesinde, 'Buzlanma' Nedeniyle Okullar Tatil, System.String[]
DENİZLİ'nin Acıpayam ve Çardak ilçesinde, aşırı buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Acıpayam ilçesinde dün başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden kar, bugün yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yollar buz tuttu. Bu nedenle Acıpayam ve Çardak ilçesindeki okullar yarın tatil edildi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:47 Kaynak: DHA

Çardak, Acıpayam, Denizli, Güncel
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