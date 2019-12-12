Denizli'nin ikinci beyaz cenneti, ziyaretçileri için gün sayıyor - Son Dakika
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Denizli'nin ikinci beyaz cenneti, ziyaretçileri için gün sayıyor

6 saat önce

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde bulunan 2 bin 420 metre yükseklikteki kayak merkezi, beyaza büründü.

Denizli'nin ikinci beyaz cenneti, ziyaretçileri için gün sayıyor, System.String[]

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde bulunan 2 bin 420 metre yükseklikteki kayak merkezi, beyaza büründü. Kentin ikinci beyaz cenneti olarak nitelendirilen tesiste, kayak sezonu öncesinde tüm hazırlıklar tamamlandı.

Ege Bölgesi'nde, kış turizminin en önemli noktalarından biri olan Denizli Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıkta bulunan Nikfer Mahallesi'ndeki 2 bin 420 rakımlı kayak merkezinin zemininin karla kaplanması, kentte sevinç yarattı.

Kayak sezonunun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor.

13 kilometre uzunluğunda 9 pist, amatör ve profesyonel kayakçılar ile snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı barındırırken tesiste, 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor. Saatte 2 bin 500 kişinin taşınabileceği mekanik tesislerde, ziyaretçilerin günübirlik tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yapılar da yer alıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı tesiste, tatilcileri ağırlamak için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.


Kayak Merkezi, Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:39 Kaynak: DHA
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