Denizli'nin ilçelerinde "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Buldan, Çameli ve Kale ilçelerinde etkinlik gerçekleştirildi.

Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, polis ve jandarma ekipleri, öğrencilere yaya geçitlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı. Trafik Büro Amiri Kıdemli Polis Burhan Aka, öğrencilere yaya geçidi ve trafik işaretleri ile ilgili kısa bilgi verdi.

Protokol üyeleri tarafından sürücülere, yaya önceliği konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldığı etkinliğe Kaymakam Murat Sarı, Belediye Başkanı Mustafa Şevik, İlçe Emniyet Müdürü Levent Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Kölemen ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Farkındalık eyleminde öğrenciler okul önündeki yaya geçidine yaklaşan taşıtları ellerindeki dur- geç yazılı levhalarla yönlendirdi.

Çameli'nde yayalara öncelik anlatıldı

Çameli'de İçişleri Bakanlığı tarafından "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Kerem Yenigün, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Resul Bulut, Emniyet Amiri Bilal Cingör ve Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, öğrencilerle yaya geçidinden geçti.

Trafik ışıklarının bulunmadığı kavşak ve yollarda kırmızı çizgi uygulamasının başladığı ilçede trafikte seyir halindeki sürücülere uygulamaya ilişkin broşür dağıtıldı.

Kale'de öğrencilere yaya geçitlerinde eğitim verildi

Kale'de trafik ekipleri tarafından ilçedeki ilk ve ortaokul öğrencileri ile sürücülere, "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında yaya geçitlerinden geçme kuralları hakkında bilgi verildi.

İlçe Emniyet Amiri Komiser Muhammet Talha Tutar, öğrencilere yaya geçitlerinde nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve geçme kurallarını uygulamalı olarak anlatarak, "Normalde burada ışıksız kavşaklarda, yaya geçitlerinde araçların durması lazım. Araç trafiğini tehlikeye atmadan sağımıza solumuza bakıyoruz. Sürücüler size yol vermek zorundalar, bunu hiçbir zaman unutmuyoruz." dedi.

Araç sürücülerinin yaya öncelikli yol konusunda bilgilendirildiği etkinliğe Kale Kaymakamı Abdulkadir Şahin, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Yasin Arkalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ve daire amirleri katıldı.