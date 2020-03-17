Denizli'nin işlek sokakları boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'nin işlek sokakları boş kaldı - Son Dakika

Denizli'nin işlek sokakları boş kaldı

6 saat önce

Denizli'nin işlek sokakları boş kaldıDENİZLİ'de Koronavirüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Denizli'nin işlek sokakları boş kaldı

DENİZLİ'de Koronavirüs önlemleri kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri de mekanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 'Koronavirüs tedbirleri' adı altında gönderdiği ek genelge ile saat 00.00 itibariyle 'Umuma Açık istirahat ve Eğlence Yerlerinin' geçici bir süreliğine durdurulmasına yönelik karar Denizli'de de uygulanmaya başlandı. Kafeterya, çay bahçesi, kıraathane, kahvehane, nargile salonları, internet kafe ve oyun salonları gibi alanların kapanmasının ardından kentteki işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsan trafiğinin yoğun olduğu Kampüs Sokak ve Eflatun Sokak'ta bulunan kafeler kepenk kapattı. Berber Sinan Kaygın, koronavirüs nedeniyle işlerin oldukça durgun olduğunu belirtip, "Bulunduğumuz Eflatun Sokak, kentimizin en işlek yerlerindendir. Genç yaşlı herkes burada oturup vakit geçirirdi. Ancak koronavirüs nedeniyle alınan önlem kararları doğrultusunda şu an bomboş. Bu virüsün hayatımızdan bir an önce çıkmasını ve normal yaşantımıza dönmeyi istiyoruz" dedi. Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri bu tür mekanların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerde bulundu. Kapatma kararının uygulamaya geçildiği gece yarısından itibaren çalışmalara başlayan ekipler, mekan sahiplerine İçişleri Bakanlığı'nın kararını hatırlattı. Belge incelemeleri de yapılan mekanların karara uymaları sağlandı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere neden olan koronavirüs ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararın ilçelerinde uyguladıklarını belirtip, "Alınan karar bu salgının önlenmesi adına önemli. Halkın yakın temasta olduğu mekanların kapatılması kararı alındı. Pamukkale Belediyesi ekipleri bu kararın uygulanması için gerekli denetimleri yaptı. Genel olarak bu konuda her hangi bir sıkıntı yok. Ekiplerimiz gece yarısından sonra kapatmayan işletme sahiplerine bilgi verip, kararın uygulamasını sağladı. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Toplum olarak bu sıkıntılı zamanı el birliği ile aşacağız. Bunun için özellikle Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarının titizlikle uygulanması gerekiyor" dedi.

Denizli'nin işlek sokakları boş kaldı

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu         
15:34
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi         
15:29
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi         
15:04
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi         
11:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak 520 bin TL'lik Porsche, icradan yarı fiyatına satılacak         
10:25
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 02:35:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'nin işlek sokakları boş kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]