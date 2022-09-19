Denizli'de 10 gün önce yanan alanı ağaçlandırmak için çalışmalar başladı - Son Dakika
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Denizli'de 10 gün önce yanan alanı ağaçlandırmak için çalışmalar başladı

19.09.2022 14:00
Denizli'de 10 gün önce yanan alanı ağaçlandırmak için çalışmalar başladı

Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasında 10 gün önce çıkan orman yangında zarar gören yaklaşık 100 hektarlık alanın ağaçlandırılması için çalışmalar başladı.

Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasında 10 gün önce çıkan orman yangında zarar gören yaklaşık 100 hektarlık alanın ağaçlandırılması için çalışmalar başladı.

Denizli Orman Bölge Müdürü Erhan Çetinkaya, AA muhabirine, 9 Eylül'de çıkan orman yangınında zarar gören alanın 1 yıl içinde ağaçlandırılacağını belirtti.

Ağaçlandırma sahalarının tespiti için drone ile çekim yaptıklarını ifade eden Çetinkaya, "Hava fotoğrafları, bilgisayar ortamında oto fotoya dönüştürüldü. Bu sayede yangından zarar gören alanların en doğru ve güncel saha dökümü elde edilerek daha pratik ve sağlıklı projelerin yapılmasını sağlayacağız." dedi.

Çetinkaya, tespit çalışmalarının ardından bölgede temizlik çalışmasının yapılacağını ve alana kızılçam dikileceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Denizli, 9 Eylül, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de 10 gün önce yanan alanı ağaçlandırmak için çalışmalar başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de 10 gün önce yanan alanı ağaçlandırmak için çalışmalar başladı - Son Dakika
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