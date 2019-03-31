Denizli'nin Kale İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Denizli'nin Kale ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Salih Sağınç kazandı.
Denizli
'nin Kale
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Salih Sağınç
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Salih
Sağınç 5 bin 399, İYİ Parti
adayı Necati Tahal
3 bin 133, DP adayı Erkan Hayla
2 bin 985 oy aldı.
Sağınç'ın öz geçmişi-
1979'da Kale'de doğdu. İlkokulu ve ortaokulu Karagöl
(Gölbaşı) İlköğretim Okulu'nda, Liseyi Nazilli
Lisesi'nde okudu. Yükseköğretim hayatına Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde başladı. Denizli Pamukkale Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldu. Yine Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Fen Bilimleri Öğretimi Dalında Tezsiz Yüksek Lisansı'nı tamamladı.
2009-2014 yıllarında bir dönem Denizli/Kale Gölbaşı Belde Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 yılından itibaren Kale Belediyesinde Meclis Üyesi olarak siyasi hayatını sürdürmekte iken 2018 tarihinde Kale Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığı
tarafından görevden uzaklaştırılması ile Belediye Meclisinin 01.06.2018 tarihindeki seçimiyle Kale Belediye Başkanı Vekilliği görevine getirildi. Halen bu görevi sürdürmekte olan Sağınç, ticaretle uğraşmaktadır. Evli ve 2 erkek evlat sahibidir.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:19 Kaynak: AA
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