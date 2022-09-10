Orman yangınının söndürüldüğü bölgeye yakın konumda yeni bir yangın çıktı

Denizli'nin Kale ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen orman yangınının etkili olduğu bölgeye yakın konumda bir orman yangını daha çıktı.

Muslugüme Mahallesi yakınlarında soğutma çalışmaları süren yangın bölgesine

başlayan ve bugün söndürülen alana yakın olduğu belirtilen bir noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter ve arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.