Orman yangınının söndürüldüğü bölgeye yakın konumda yeni bir yangın çıktı - Son Dakika
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Orman yangınının söndürüldüğü bölgeye yakın konumda yeni bir yangın çıktı

10.09.2022 18:15

Denizli'nin Kale ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen orman yangınının etkili olduğu bölgeye yakın konumda bir orman yangını daha çıktı.

Denizli'nin Kale ilçesinde dün çıkan ve sabah saatlerinde söndürülen orman yangınının etkili olduğu bölgeye yakın konumda bir orman yangını daha çıktı.

Muslugüme Mahallesi yakınlarında soğutma çalışmaları süren yangın bölgesine

başlayan ve bugün söndürülen alana yakın olduğu belirtilen bir noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye uçak, helikopter ve arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman yangınının söndürüldüğü bölgeye yakın konumda yeni bir yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orman yangınının söndürüldüğü bölgeye yakın konumda yeni bir yangın çıktı - Son Dakika
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