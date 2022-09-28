Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

28.09.2022 11:20
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Kale ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülbağlık Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli S.S'nin (55) ikametinde yapılan arama 2 kilo 620 gram kubar esrar, 56 kök kenevir ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemi sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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