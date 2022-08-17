İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), Kale ilçesinde meydana gelen motosiklet ve Honaz'da da tomruk hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Denizli, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de hırsızlık şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.