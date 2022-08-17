Denizli'de hırsızlık şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de hırsızlık şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı

17.08.2022 13:40
Denizli'de hırsızlık şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı

Denizli'nin Kale ve Honaz ilçelerinde, hırsızlık iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Kale ve Honaz ilçelerinde, hırsızlık iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden 1'i cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kale ilçesinde meydana gelen motosiklet ve Honaz'da da tomruk hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında hırsızlık zanlısı 4 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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YORUMLAR
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Kaynak: AA

Denizli, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de hırsızlık şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de hırsızlık şüphelisi 4 kişiden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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