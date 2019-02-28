Son Dakika Haberleri: Denizli'nin Kestane Şekeri Fuarda Tanıtıldı

Denizli'nin Kestane Şekeri Fuarda Tanıtıldı

1 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortaklaşa açtığı Kestane Şekeri Üretim Tesisi, ilk ürünlerini Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı'nda beğeniye sundu.

Denizli'nin Kestane Şekeri Fuarda Tanıtıldı, System.String[]
Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortaklaşa açtığı Kestane Şekeri Üretim Tesisi, ilk ürünlerini Ege Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı'nda beğeniye sundu.

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'nda bu yıl 15.'si düzenlenen fuarda açılan Denizli Büyükşehir Belediyesi standında kestane şekerinin tadım ve tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, stantta yaptığı konuşmada Denizli'nin büyükşehir olmasıyla birlikte tüm şehre hizmet eder hale geldiklerini ifade ederek, tarımla, hayvancılıkla ilgili birçok kararlar aldıklarını ve uyguladıklarını kaydetti.

Büyükşehir bünyesinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kurulduğunu hatırlatan Zolan, şunları söyledi:

"Denizli, dışarıdan sanayi şehri gibi görünse de aslında kendi içinde güçlü bir tarım şehri. Kendi markamızı üretmek noktasında gayret sarf ediyoruz. Bunların nişanesi olan kestane şekeri ile ilgili bir çalışmamız oldu. İlk üretimler bugün bu fuarımızda yer alıyor. İnşallah Denizlimiz artık kestane şekerinde de marka olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:24 Kaynak: AA

Ege, Denizli, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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