Son Dakika Haberleri: Denizli'nin mayıs ayı ihracatı 297 milyon 914 bin dolar oldu
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Denizli'nin mayıs ayı ihracatı 297 milyon 914 bin dolar oldu

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Mayıs ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı.

Denizli'nin mayıs ayı ihracatı 297 milyon 914 bin dolar oldu, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Mayıs ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Buna göre Denizli'nin mayıs ayı ihracatı 297 milyon 914 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Denizli'nin 2019 yılı Mayıs ayı ihracatı, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 297 milyon 914 bin dolar, ithalat ise yüzde 25,5 azalarak 154 milyon 247 bin dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında Denizli bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 8. il olurken ithalatta da 12. sırada yer aldı. Kentte en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 33 milyon 607 bin dolar olarak gerçekleşti. Birleşik Krallık'ı sırasıyla 25 milyon 591 bin dolar ile Almanya ve 23 milyon 998 bin dolar ile ABD izledi.

En fazla ihracatı yapılan ürünler ise 'dokunabilir maddelerden hazır eşya; takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya paçavralar' oldu. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:41 Kaynak: İHA
Türkiye İstatistik Kurumu, Denizli, Ekonomi
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