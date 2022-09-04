Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

04.09.2022 14:30
Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Akkonak Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Yasin Ayhan (48) ile E.K. sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbinden yaralandığı belirtilen Ayhan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

E.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alındı.????

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Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika
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