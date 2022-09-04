Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Yasin Ayhan (48) ile E.K. sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbinden yaralandığı belirtilen Ayhan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Akkonak Mahallesi'nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Son Dakika

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